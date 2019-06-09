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حفل معايدة لمنسوبي «مستشفى الفيصل» بالرياض

حفل معايدة لمنسوبي «مستشفى الفيصل» بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أقامت إدارة مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، حفل معايدة لمنسوبيها، صباح اليوم الأحد، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير المستشفى، الدكتور عتيق بن محمد القرني، وجميع منسوبي المستشفى.

وقدم الدكتور القرني، التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير، أن يمدهم بالعون والتوفيق، كما نقل لهم تهنئة الرئيس التنفيذي للتجمع الأول الدكتور /صالح بن عبدالله التميمي وتهنئة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

جرى خلال الحفل، تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة في إطار توثيق الصِلات بين منسوبي المستشفى، ولإيجاد جو من الألفة والمحبة مما ينعكس إيجابياً علي أدائهم، وإتاحة الفرصة لجميع الموظفين، للالتقاء فيما بينهم في أجواء صادقة.

وعبَّر الجميع خلال حفل المعايدة عن فرحة العيد التي أنعم بها الله عز وجل، على هذه البلاد المباركة وهي تعيش تحت ظل القيادة الرشيدة في نعمة الأمن والأمان.

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