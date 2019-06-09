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بعد عقوبات «هواوي».. أول رد صيني «عنيف» على أمريكا
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تواصل – وكالات:

كشف رئيس تحرير صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، السبت، أن الصين تستعد للحد من بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة.

وتشير تلك الإجراءات، في حال تطبيقها، إلى أن بكين ترد على القيود التي فرضتها واشنطن على شركة “هواوي” الصينية بسبب ما وصفته بـ”قضايا تتعلق بالأمن القومي”.

وقال هو شي جين، رئيس تحرير الصحيفة الداعمة للحزب الشيوعي الصيني، على “تويتر”، إن الصين “تبني آلية إدارة لحماية تكنولوجياتها الأساسية”.

وأضاف: “هذه خطوة رئيسية لتحسين نظامها، كما أنها خطوة لمواجهة الحملة الأميركية. وما إن تطبَّق، فسوف تكون بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة خاضعة للتحكم”.

ولم يذكر هو شي جين في تغريدته أي مصادر لمعلوماته. وصحيفة “غلوبال تايمز” ليست صحيفة رسمية ناطقة بلسان الحزب الحاكم في الصين على الرغم من أنه من المعتقد أن آراءها تمثل أحيانا وجهات نظر زعمائه.

وفي الوقت الذي نشر فيه هو شي جين تغريدته، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية “شينخوا” أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ستنظم دراسة لتأسيس “نظام قوائم لإدارة أمن التكنولوجيا القومي”.

وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من إدراج واشنطن شركة صناعة معدات الشبكات والهواتف الذكية “هواوي” في قائمة سوداء تحظر على الشركات الأميركية مدها بالسلع والخدمات.

وبعدها، أعلنت بكين أنها ستنشر قائمتها الخاصة للكيانات الأجنبية “التي لا يمكن الوثوق بها”. ولمحت إلى أنها ستقلص إمداداتها من المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة.

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