حادث أليم في جازان.. طلق ناري يخترق منزل ويستقر في «رقبة» فتاة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«العثيمين الخيرية» تفتح باب التسجيل في «حملات الحج المجانية».. الشروط ورابط التقديم

«العثيمين الخيرية» تفتح باب التسجيل في «حملات الحج المجانية».. الشروط ورابط التقديم

تعليمات رسمية مشددة للتعامل مع الموظفين المتغيبين بعد الإجازة

تعليمات رسمية مشددة للتعامل مع الموظفين المتغيبين بعد الإجازة

تطورات جديدة بقضية طفل «استئصال الخصية».. و«صحة الطائف» لذويه: لا ضرر على مستقبله

تطورات جديدة بقضية طفل «استئصال الخصية».. و«صحة الطائف» لذويه: لا ضرر على مستقبله

إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين.. غدًا

إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين.. غدًا

حادث أليم في جازان.. طلق ناري يخترق منزل ويستقر في «رقبة» فتاة

حادث أليم في جازان.. طلق ناري يخترق منزل ويستقر في «رقبة» فتاة
0

تواصل – جازان:

أصيبت فتاة عشرينية، مساء أمس السبت، بطلق ناري في الرقبة، أثناء وجودها بساحة منزلهم، الواقع في إحدى القرى التابعة لمحافظة بيش بمنطقة جازان.

وكشفت مصادر أن الفتاة صاحبة الـ 20 عاماً أصيبت برصاصة من مصدر مجهول في رقبتها، مؤكداً نقلها إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج اللازم .

وأشارت المصادر إلى أن حالة الفتاة مستقرة حاليًّا، وتخضع للعلاج بقسم التنويم؛ حيث تتلقى العناية الطبية اللازمة.

وكانت إمارة جازان عبرت، في وقت سابق، عن استيائها الشديد من إطلاق بعض المواطنين الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة وإصرارهم على التباهي بذلك، تعبيرًا عن إظهار البهجة والفرح ما يعرض حياة الآخرين للخطر ويؤدي إلى أضرار جسيمة بالمنشآت الحكومية والأهلية.

وأكدت الإمارة أن تعليمات وزارة الداخلية المبلغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة واضحة وصريحة بضرورة التصدي بحزم لهذه الظاهرة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق المخالفين حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ «جازان».. و«الشركة» تعلق وتعتذر

انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ «جازان».. و«الشركة» تعلق وتعتذر

رقم مجهول كشف الحادثة.. تفاصيل غرق طفل ذهب مع أخيه لشراء «هدية» في العارضة

رقم مجهول كشف الحادثة.. تفاصيل غرق طفل ذهب مع أخيه لشراء «هدية» في العارضة

أمير جازان: تجاوزنا أزمة انقطاع «الكهرباء».. ونتمنى عدم تكرارها

أمير جازان: تجاوزنا أزمة انقطاع «الكهرباء».. ونتمنى عدم تكرارها

تنبيه من «الأرصاد»: أمطار على جازان تستمر حتى التاسعة مساءً

تنبيه من «الأرصاد»: أمطار على جازان تستمر حتى التاسعة مساءً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>