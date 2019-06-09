حادث أليم في جازان.. طلق ناري يخترق منزل ويستقر في «رقبة» فتاة

تواصل – جازان:

أصيبت فتاة عشرينية، مساء أمس السبت، بطلق ناري في الرقبة، أثناء وجودها بساحة منزلهم، الواقع في إحدى القرى التابعة لمحافظة بيش بمنطقة جازان.

وكشفت مصادر أن الفتاة صاحبة الـ 20 عاماً أصيبت برصاصة من مصدر مجهول في رقبتها، مؤكداً نقلها إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج اللازم .

وأشارت المصادر إلى أن حالة الفتاة مستقرة حاليًّا، وتخضع للعلاج بقسم التنويم؛ حيث تتلقى العناية الطبية اللازمة.

وكانت إمارة جازان عبرت، في وقت سابق، عن استيائها الشديد من إطلاق بعض المواطنين الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة وإصرارهم على التباهي بذلك، تعبيرًا عن إظهار البهجة والفرح ما يعرض حياة الآخرين للخطر ويؤدي إلى أضرار جسيمة بالمنشآت الحكومية والأهلية.

وأكدت الإمارة أن تعليمات وزارة الداخلية المبلغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة واضحة وصريحة بضرورة التصدي بحزم لهذه الظاهرة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق المخالفين حفاظًا على الأرواح والممتلكات.