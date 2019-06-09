تعليمات رسمية مشددة للتعامل مع الموظفين المتغيبين بعد الإجازة

تواصل – الرياض:

شددت وزارة الخدمة المدنية على كافة الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة تطبيق عقوبات على أي موظف مدني يتغيب دون عذر مقبول في أول دوام بعد إجازة عيد الفطر اليوم وتم إبلاغ المصالح الحكومية بحسم يومين مقابل كل يوم يتغيبه الموظف.

ويبدأ مفتشو هيئة الرقابة والتحقيق في 27 فرعا بجميع المناطق مراقبة دوام موظفي الدولة اليوم الأحد، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، في الوقت الذي توعدت فيه الجهات الحكومية بتغليظ عقوبات الغياب دون عذر في هذا اليوم بعد الإجازة من خلال متابعة الحضور والانصراف.

وقال مصدر في هيئة الرقابة والتحقيق: إن فرق التفتيش ستقوم بمراقبة الحضور والانصراف ومتابعة أداء الموظفين والتدقيق في حضورهم خلال العمل اليومي، فيما تشمل الجهات المشمولة بالمراقبة الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها في جميع مناطق المملكة. حيث إن حضور المكلفين بهذه المهام يبدأ مع انطلاقة موعد الدوام الرسمي المحدد في الساعة السابعة والنصف صباحا، وتستمر الفرق في المراقبة حتى الثانية والنصف ظهرا، وهو موعد الانصراف، حسب “اليوم”

وتهدف هيئة الرقابة والتحقيق إلى الحد من حالات غياب موظفي الدولة التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين الذين ينتظرون انتهاء إجازة الموظفين وعودتهم إلى أعمالهم لإنهاء معاملاتهم.

فيما يستعد عدد من الجهات الحكومية لمراقبة حضور وانصراف موظفيها ورصد حالات الغياب من خلال فرق سرية تقوم برفع تقارير حالات الغياب، وخاصة أن بعض الموظفين يستغلون علاقاتهم في الحصول على تقارير طبية من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لتبرير الغياب خوفا من العقوبات في حالة الغياب.

فيما تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة دوام عدد من موظفي الجهات الحكومية خلال بداية الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ويتم إبلاغ الجهات الحكومية بنتائج تلك الجولات لتطبيق ما يقضي به النظام حيال الموظفين الغائبين والمتأخرين عن الدوام الرسمي.