تطورات جديدة بقضية طفل «استئصال الخصية».. و«صحة الطائف» لذويه: لا ضرر على مستقبله

تواصل – فريق التحرير:

أحالت وزارة الصحة، قائمة بأسماء 10 أشخاص من العاملين بمستشفى الملك فيصل بالطائف، إلى الهيئة الطبية الشرعية، بسبب الإهمال الطبي بحق الطفل نهار الحارثي؛ ما تسبب في استئصال غدة تناسلية له.

وكشفت مصادر عن أن قرار الإحالة، جاء بعد تحقيقات مطولة في الشكوى الذي تقدم بها والد الطفل ضد إدارة المستشفى، ومشاهدة الكاميرات لرصد كيفية التعامل واستقبال الحالة، وفقا لـ”عكاظ”.

وأفاد محامي الطفل، أن أسرته تترقب تحديد موعد أول جلسة للهيئة الطبية الشرعية للنظر في القضية.

من جهته أوضح قصي الشريف محامي الطفل إلى أنه سيتم الاطلاع على كافة الإجراءات التي اتخذتها الصحة ونترقب تحديد موعد للنظر في القضية بعد وصولها للهيئة الشرعية.

وفي وقت سابق أوضحت “صحة الطائف”، أنها فتحت تحقيقا في ادعاء سلطان الحارثي والد الطفل الذي استؤصلت غدده التناسلية في مجمع الملك فيصل، وذلك للوقوف على مدى صحة ما ذكره الحارثي حول مراجعة طفله ووالدته المستشفى في اليوم السابق للعملية ولم يتم الكشف عليه لعدم توفر الهوية الوطنية معهم، حتى تمت مراجعتهم في اليوم التالي بعد مضي حوالي 12 ساعة من المراجعة الأولى.

كما طمأنت “صحة الطائف” أهل “نهار الحارثي” بقدرته على ممارسة حياته المستقبلية بشكل طبيعي دون تأثير على المسار الطبيعي للزواج أو الإنجاب، وأكدت لأسرة الشاب نهار عدم وجود موانع أو عوائق بعد استئصال إحدى خصيتي ابنهم خاصة أنّ الخصية الأخرى في وضع جيد وتم تأمينها لتقوم بدورها بشكل طبيعي في المستقبل.