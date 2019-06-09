إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين.. غدًا

تواصل – فريق التحرير:

يودع حساب المواطن الدعم المخصص للدفعة الـ19 في حسابات المستفيدين يوم غد الاثنين الموافق العاشر من شهر يونيو.

وتتواصل في هذه الأثناء عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا)

ولاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

ويشترط حساب المواطن أيضا عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن توافق البيانات المفصح عنها بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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