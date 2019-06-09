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الصين: «نطاق هائل» من البدائل المالية حال تصاعد الحرب التجارية مع أمريكا

الصين: «نطاق هائل» من البدائل المالية حال تصاعد الحرب التجارية مع أمريكا
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تواصل – وكالات:

قال محافظ بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” يي جانغ، إن لدى بكين نطاق “هائل” من السياسات المالية حال تصاعدت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال “يي” في مقابلة حصرية مع وكالة “بلومبرغ” للأنباء الاقتصادية اليوم الجمعة: “لدينا نطاق وافر من معدلات الفائدة، لدينا نطاق وافر من معدل الاحتياطي المطلوب وأيضاً من أدوات السياسات المالية والنقدية، اعتقد أن نطاق التكيف ضخم”.

ولدى سؤال يي عما إذا كان لقاءه مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظ البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في اليابان يومي السبت والأحد من شأنه أن يعيد المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى مسارها، قال يي إنها ربما تكون “محادثات مثمرة، كما كان الحال دائماً” رغم أن قضية الحرب التجارية “غامضة وشاقة”.

ويأتي اللقاء المرتقب في الوقت الذي تشهد فيه الحرب التجارية بين بكين وواشنطن تصعيداً وسط توقعات أكثر قتامة بشأن الاقتصاد العالمي، حيث حذرت مجموعة سيتي جروب المالية الأمريكية وبنك استثمار مورغان ستانلي من أن هذه الحرب قد تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود.

وسيكون ذلك أول لقاء معلن بين الطرفين منذ انهيار المحادثات التجارية بينهما الشهر الماضي، ومن شأن الاجتماع بين يي ومنوشين أن يمهد الطريق أمام عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين المقررة أيضاً في اليابان نهاية الشهر الجاري.

وقاد منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، الوفد الأمريكي في المحادثات التجارية مع الصين، في حين كان يي عضواً في الوفد الصيني.

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