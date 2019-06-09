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«الجوازات»: لا تمديد للزيارات العائلية.. إلا بهذا الشرط

«الجوازات»: لا تمديد للزيارات العائلية.. إلا بهذا الشرط

«الجوازات»: لا تمديد للزيارات العائلية.. إلا بهذا الشرط

«الجوازات»: لا تمديد للزيارات العائلية.. إلا بهذا الشرط
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تواصل – متابعات:

كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه لم يعد ممكنا تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلا بوجود تأمين صحي سارٍ للزائر المراد التمديد له.

وقالت “الجوازات” في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “وجود التأمين الصحي مطلب أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية”.

وفوجئ البعض خلال الفترة الأخيرة بعدم قدرتهم على تمديد تأشيرة الزيارة وظهور رسالة تفيد بضرورة تمديد التأمين الصحي.

ويشترط عند التمديد لتأشيرة الزيارة العائلية، أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل، وألا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام، وألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يومًا كحد أقصى من تاريخ الدخول للمملكة؛ علمًا بأنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.

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