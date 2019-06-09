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«الصحة» تحذر من خطورة المشروبات الغازية.. تسبب الضغط والسكري (فيديو)

«الصحة» تحذر من خطورة المشروبات الغازية.. تسبب الضغط والسكري (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة، من خطورة المشروبات الغازية على الصحة، حيث تسبب الإصابة بأمراض خطيرة كالسكري وأمراض الضغط.

وأوضحت الوزارة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن المشروبات الغازية ليس لها أي قيمة غذائية، وتحتوي على مواد حافظة ومكملات صناعية، وسكر ضار ويخل بالتوازن الغذائي.

وأضافت أنه بعد شربها بـ20 دقيقة تسبب نسبة السكر العالية إجهاد للبنكرياس، ويتم إفراز الكثير من الإنسولين وبعد 30 دقيقة تتحول السكرات لدهون مخزنة وبذلك تزيد الوزن وتعرض الجسم للسكري، ومع استمرار شربها تصيب من يشربها بمرض الضغط.

 

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