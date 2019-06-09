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«التعليم» تطلق دليل إصدار التراخيص الاستثمارية.. تعرف على مميزاته

«التعليم» تطلق دليل إصدار التراخيص الاستثمارية.. تعرف على مميزاته
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة التعليم دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم (أهلي، عالمي، جاليات، معاهد ومراكز) باللغة العربية على الرابط (هنا) واللغة الإنجليزية من خلال الرابط (هنا) ليتسنى للمستثمر الأجنبي الإفادة منه بعد أن قامت وزارة التعليم بتنفيذ الأمر السامي الكريم بفتح الاستثمار الأجنبي في التعليم؛ وفقاً لرؤية المملكة 2030.

ويشتمل الدليل على حزمة من المعلومات المساعدة للمعنيين في الاستثمار بقطاع التعليم، والشروط والضوابط من حيث أهلية المستثمر، وشروط المؤسسات والشركات، إضافة إلى شروط تجهيزات المدارس، والمعاهد والمراكز، وكذلك الاشتراطات التي يلتزم بها طالب ترخيص (مدرسة أهلية / عالمية) لذوي الاحتياجات الخاصة (تربية خاصة).

ويرصد الدليل ثمانية أنشطة ترخص لها وزارة التعليم؛ وفق اشتراطات واضحة، تدخل تحتها أنواع التراخيص الموجهة للمدارس الأهلية، والمدارس العالمية، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي، إضافة إلى معاهد اللغة الإنجليزية، ومعاهد تعليم الخط العربي، ومدارس الجاليات.

ويتيح الدليل للمستفيد التعرف على خطوات الحصول على الترخيص النهائي؛ انطلاقاً من المنصة الميسرة الإلكترونية للمستثمرين، متضمنة المدخلات، والمخرجات، والوقت المستغرق لكل عملية إلكترونية.

هذا بالإضافة إلى إمكان الاطلاع على الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، والعالمية، ورياض الأطفال، والمجالات التي يتم خلالها تكريم المدارس المميزة من حيث تفوق طلابها، والعناية باختيار المعلمين وتدريبهم ورعايتهم الاجتماعية، والحرص على تشغيل الكفاءات الوظيفية، والتميز بالتجارب الإبداعية المبتكرة التي تخدم التعليم، وضبط الجودة والنوعية لتحقيق المستويات العليا في الإدارة، والبرامج الإثرائية التي تقدمها المدرسة، والخدمات المقدمة للمجتمع.

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