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«بلاي ستيشن 5» أسرع جهاز ينتظره العالم.. تعرف على مواصفاته

«بلاي ستيشن 5» أسرع جهاز ينتظره العالم.. تعرف على مواصفاته
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة سوني بلاي ستيشن عن تفاصيل جهاز “بلاي ستيشن 5”، موضحة أنه سيحتوي على تحديثات كبيرة جداً، وسيكون بمقدور مستخدمي الإصدار الرابع من الجهاز أن يلعبوا الألعاب المحدثة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم ريان، في بيان إعلامي، نحن نريد ضمان أن يصبح لدى عشاق بلاي ستيشن معلومات واضحة تماماً عن الجهاز من قبلنا؛ وبالتالي إزالة الغموض عن كل ما يتعلق به وعدم اللجوء إلى الحصول عليها من أطراف ثالثة أو رابعة.

وأكد ريان صحة المعلومات المتعلقة بالسرعة الكبيرة التي يتمتع بها محرك التخزين “أس أس دي” الذي صنعته الشركة خصيصاً لهذا الجهاز، وأنه سيتوافر في كل الطرز منه.

ويعتقد أن ذلك المحرك سيعمل على تحسين أداء جهاز بلاي ستيشن 5 بشكل ملحوظ عن طريق السماح له بسحب البيانات والمعلومات بسرعة كبيرة للغاية، وبصورة أسرع من أي جهاز آخر.

كذلك عملت الشركة على تحديث وتحسين مكونات الجهاز نفسه، بحيث يسمح بتحسين الأداء وزيادة قوته، مثل الرؤية بدقة 4K، وبحيث يكون أسرع وأوضح حتى من التلفزيون.

ورغم كل هذه التطويرات والتحديثات في الأداء والمشاهدة فإنه سيكون بإمكان مالكي “بلاي ستيشن 5” اللعب مع الآخرين الذين لا يملكون هذا الجهاز الجديد، بحسب “سكاي نيوز”.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أن الجهاز الجديد سيكون أسرع بكثير من الأجهزة السابقة، ويتضمن تكنولوجيا حديثة، مشيرةً إلى أن سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بمرور الوقت، بحيث يتعرف المستخدمون على أكبر كم ممكن من المعلومات عن الجهاز الجديد، عند طرحه في الأسواق.

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