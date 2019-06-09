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وظائف على بند الأجور في إدارة التعليم بـ«حائل».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف على بند الأجور في إدارة التعليم بـ«حائل».. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – فرق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل توفر عدد من الوظائف الشاغرة على (بند الأجور) والمستخدمين (للرجال والنساء) بالمسميات التالية: “سائق، سائقة، مستخدمة، مراسل مكتبي، مراسلة مكتبية، قهوجي، مصور، مصورة، مصمم جرافيك، مصممة جرافيكس”.

وأوضحت إدارة التعليم بحائل أن شروط الوظائف تتمثل في “أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون مسجلاً في برنامج ساعد في وزارة الخدمة المدنية، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون لديه سوابق لدى الجهات الأمنية، سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنع عن العمل، أن يكون المتقدم من سكان المنطقة المتوفر بها الوظيفة”.

وتشمل الشروط أيضاً اجتياز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة واجتياز الكشف الطبي بعد المقابلة، أن لا يقل العمر عن 20 ولا يزيد عن 50 سنة، رخصة قيادة سارية المفعول (لوظائف سائق).

وأشارت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات بشأن الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).

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