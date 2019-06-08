أمطار غزيرة وسيول بـ«مكة».. وأمن الطرق يحذر الجميع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة تسببت في جريان للسيول المنقولة بالقرب من البهيتة.

وأصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة وتحديداً طريق الطائف – مكة المكرمة (السيل).

وقال أمن الطرق عبر حسابه في “تويتر”: “إنه يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للأمطار والسيول المنقولة بالقرب من البهيتة مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان”.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت منذ قليل تنبيهاً متقدماً لمنطقة مكة المكرمة حيث حذرت من استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة.