هل يستمر دعم «حساب المواطن» مدى الحياة؟.. «البرنامج» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات بشأن استمرار الدعم مدى الحياة، موضحاً أنه يتم صرف الدعم بشكل شهري لمن تنطبق عليه شروط الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك في رد من حساب خدمة العملاء على مستفيدة، وجهت استفساراً قالت فيه: “الرجاء إفادتي جزاكم الله خير هل حساب المواطن مستمر مدى الحياه أم له مدة معينة؟ “.

ورد البرنامج بقوله: “حساب المواطن مازال قائماً، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بشكل شهري”.

وفي تغريدة أخرى تساءلت المواطنة عن استمرارية البرنامج أيضاً، ومدى إمكانية إضافة أبنائها بعد طلاقها من زوجها، ولديها حضانتهم.

وقال البرنامج عبر حساب خدمة العملاء: “حساب المواطن مازال قائماً، وبإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان).