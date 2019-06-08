الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل يستمر دعم «حساب المواطن» مدى الحياة؟.. «البرنامج» يجيب

هل يستمر دعم «حساب المواطن» مدى الحياة؟.. «البرنامج» يجيب

«الحصيني» يكشف حقيقة وصول الحرارة إلى 60 درجة مئوية

«الحصيني» يكشف حقيقة وصول الحرارة إلى 60 درجة مئوية

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن مطلق النار من «سلاح رشاش» ووالده

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن مطلق النار من «سلاح رشاش» ووالده

«آيس كريم» يصيب أسرة بالكامل من 8 أفراد بـ «تسمم غذائي» في بيشة

«آيس كريم» يصيب أسرة بالكامل من 8 أفراد بـ «تسمم غذائي» في بيشة

هل يستمر دعم «حساب المواطن» مدى الحياة؟.. «البرنامج» يجيب

هل يستمر دعم «حساب المواطن» مدى الحياة؟.. «البرنامج» يجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات بشأن استمرار الدعم مدى الحياة، موضحاً أنه يتم صرف الدعم بشكل شهري لمن تنطبق عليه شروط الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك في رد من حساب خدمة العملاء على مستفيدة، وجهت استفساراً قالت فيه: “الرجاء إفادتي جزاكم الله خير هل حساب المواطن مستمر مدى الحياه أم له مدة معينة؟ “.

ورد البرنامج بقوله: “حساب المواطن مازال قائماً، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بشكل شهري”.

وفي تغريدة أخرى تساءلت المواطنة عن استمرارية البرنامج أيضاً، ومدى إمكانية إضافة أبنائها بعد طلاقها من زوجها، ولديها حضانتهم.

وقال البرنامج عبر حساب خدمة العملاء: “حساب المواطن مازال قائماً، وبإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قبل أيام من إيداع دعم الدفعة الـ 19.. «حساب المواطن» ينصف المستفيدين

قبل أيام من إيداع دعم الدفعة الـ 19.. «حساب المواطن» ينصف المستفيدين

رسمياً.. «حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن صرف «الدفعة 19» قبل عيد الفطر

رسمياً.. «حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن صرف «الدفعة 19» قبل عيد الفطر

هل يصرف «حساب المواطن» دعم الدفعة الجديدة قبل العيد؟.. «البرنامج» يوضح

هل يصرف «حساب المواطن» دعم الدفعة الجديدة قبل العيد؟.. «البرنامج» يوضح

هل يزيد الدعم بسبب القروض؟.. توضيح من حساب المواطن

هل يزيد الدعم بسبب القروض؟.. توضيح من حساب المواطن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>