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انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ «جازان».. و«الشركة» تعلق وتعتذر

انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ «جازان».. و«الشركة» تعلق وتعتذر
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تواصل – فريق التحرير:

شهد العديدُ من المحافظات بمنطقة جازان تقلبات جوية وأمطاراً ونشاطاً للرياح، تسببت في قطع التيار الكهربائي عن بعض المشتركين بالعارضة شرق المنطقة.

من جهتها علقت الشركة السعودية للكهرباء على انقطاع الكهرباء ببعض محافظات جازان، مؤكدة أن الانقطاع محدود في بعض المحافظات، وهو نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها منطقة جازان.

وأضافت الشركة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يجري التعامل معها ميدانياً وتعود الخدمة تدريجياً، وتعتذر السعودية للكهرباء لمشتركيها الكرام في جازان العزيزة لمرورهم بهذه التجربة.

يذكر أن أجزاء كبيرة من منطقة جازان تشهد، حاليا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المحافظات الجنوبية والوسطى، بعدما شهدت المنطقة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية فيما يتوقع أن تمتد الهطولات إلى مواقع أخرى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في وقت سابق تعرض منطقة عسير وجازان ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية لحالة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تستمر حتى التاسعة مساءً.

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