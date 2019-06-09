الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل يستمر دعم «حساب المواطن» مدى الحياة؟.. «البرنامج» يجيب

هل يستمر دعم «حساب المواطن» مدى الحياة؟.. «البرنامج» يجيب

«الحصيني» يكشف حقيقة وصول الحرارة إلى 60 درجة مئوية

«الحصيني» يكشف حقيقة وصول الحرارة إلى 60 درجة مئوية

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن مطلق النار من «سلاح رشاش» ووالده

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن مطلق النار من «سلاح رشاش» ووالده

«آيس كريم» يصيب أسرة بالكامل من 8 أفراد بـ «تسمم غذائي» في بيشة

«آيس كريم» يصيب أسرة بالكامل من 8 أفراد بـ «تسمم غذائي» في بيشة

«جوجل» تحذر «ترامب»: الأزمة مع «هواوي» تعرض أمن أمريكا للخطر

«جوجل» تحذر «ترامب»: الأزمة مع «هواوي» تعرض أمن أمريكا للخطر
0

تواصل – وكالات:

في تطور لافت للأزمة بين هواوي والإدارة الأمريكية، حذرت شركة “جوجل” إدارة الرئيس دونالد ترامب من أنها تخاطر بتعريض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر إذا ما مضت قدماً في فرض قيود التصدير المشددة على شركة هواوي الصينية، وذلك في سعي منها لمواصلة أعمالها مع الشركة الصينية التي أدرجتها واشنطن على القائمة السوداء.

ويضغط كبار المسؤولين التنفيذيين في “جوجل” على المسؤولين الأمريكيين من أجل استثناء أو إعفاء شركتهم من الحظر المفروض على تصدير منتجاتها إلى هواوي دون ترخيص توافق عليه واشنطن؛ وفقاً لما ذكره 3 أشخاص مطلعين على المحادثات، بحسب ما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وكانت إدارة ترامب أعلنت الحظر على الشركة الصينية بعد انهيار المحادثات التجارية الأمريكية الصينية؛ الأمر الذي أثار احتجاجاً من قبل بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تخشى من تعرضها للأذى والأضرار من تداعيات ذلك القرار.

وتشعر جوجل، على وجه التحديد، بالقلق من أنه قد لا يسمح لها بتحديث نظام التشغيل أندرويد على أجهزة هواتف هواوي الذكية المستقبلية؛ الأمر الذي يدفع جوجل إلى أن القول إنه يحفز الشركة الصينية على تطوير نسختها الخاصة من نظام التشغيل؛ وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

وتقول “جوجل” أيضاً إن نظام التشغيل الذي ستطوره هواوي سيكون أكثر إثارة للشكوك وأكثر عرضة لخطر الاختراق، بحسب أشخاص مسؤولين مطلعين على جهود جوجل الضاغطة على واشنطن.

وكانت هواوي كشفت مؤخراً أنها ستكون قادرة على تطوير نظام تشغيل خاص بها في القريب العاجل.

وبالفعل تقدمت الشركة الصينية بطلب براءة اختراع لنظام تشغيل خاص بها أطلقت عليه اسم “سفينة هواوي” أو “هواوي آرك” في كل من أوروبا وألمانيا.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرئيس الأمريكي يعلن تجميد فرض رسوم جمركية على المكسيك

الرئيس الأمريكي يعلن تجميد فرض رسوم جمركية على المكسيك

بعد الحظر الأمريكي.. قرار صادم من «فيسبوك» يزيد أوجاع «هواوي»

بعد الحظر الأمريكي.. قرار صادم من «فيسبوك» يزيد أوجاع «هواوي»

«جوجل» تُطلق خدمة «ستاديا» للألعاب

«جوجل» تُطلق خدمة «ستاديا» للألعاب

«هواوي» تحذر واشنطن من إطلاق الرصاص على «قدمها»

«هواوي» تحذر واشنطن من إطلاق الرصاص على «قدمها»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>