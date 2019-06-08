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تبوك.. وجبات أحد المطاعم تُسمّم 43 شخصاً بـ«ضباء»

تبوك.. وجبات أحد المطاعم تُسمّم 43 شخصاً بـ«ضباء»
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تواصل – فريق التحرير: 

شهدت محافظة ضباء بمنطقة تبوك، إصابة 43 شخصاً بحالات تسمم بسبب تناول وجبات سريعة من أحد المطاعم، حيث تم نقلهم لمستشفى ضباء العام لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى محافظة ضباء 43 حالة تسمم، ما أدّى إلى استنفار في الطواقم الطبية والأطباء والفنيين والمختبر بمستشفى ضباء العام وذلك بمتابعة مدير المستشفى.

وبلغ عدد الحالات التي استقرت حالتها الصحية وتمت كتابة خروج لهم ٣٠ حالة فيما تبقى 13 حالات تحت الملاحظة الصحية.

وقال مستشفى ضباء عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن حالات التسمم قد تظهر لبعض الأشخاص بعد عدة أيام من تناولهم للوجبة الملوثة، فيما طالب الأهالي بإغلاق المحل ومحاسبة المسؤول عن حالات التسمم.

 

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