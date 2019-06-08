الرياض.. إغلاق تقاطع طريقي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض أنه سيتم إغلاق تقاطع طريقي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد شرق مدينة الرياض، بدءاً من يوم غد الأحد، وذلك بسبب عمل معالجة سطحية للتقاطع لرفع كفاءته.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أنه سيتم تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد (شمالاً وجنوباً) وطريق الإمام عبدالله بن سعود (شرقاً وغرباً)، ومن ثم الدوران والانعطاف جهة اليمين لمواصلة الرحلة نحو وجهتهم المقصودة.

ولم تحدد الأمانة مدة فترة التحسين لتقاطع الطريقين المذكورين، داعية قائدي المركبات إلى استخدام المسارات البديلة.