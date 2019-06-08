الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الحصيني» يكشف حقيقة وصول الحرارة إلى 60 درجة مئوية

«الحصيني» يكشف حقيقة وصول الحرارة إلى 60 درجة مئوية

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن مطلق النار من «سلاح رشاش» ووالده

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن مطلق النار من «سلاح رشاش» ووالده

«آيس كريم» يصيب أسرة بالكامل من 8 أفراد بـ «تسمم غذائي» في بيشة

«آيس كريم» يصيب أسرة بالكامل من 8 أفراد بـ «تسمم غذائي» في بيشة

شاب من ذوي الاحتياجات إحدى ضحاياه.. الإطاحة بـ «محتال» مواقع التواصل بجدة

شاب من ذوي الاحتياجات إحدى ضحاياه.. الإطاحة بـ «محتال» مواقع التواصل بجدة

الرياض.. إغلاق تقاطع طريقي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد

الرياض.. إغلاق تقاطع طريقي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض أنه سيتم إغلاق تقاطع طريقي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد شرق مدينة الرياض، بدءاً من يوم غد الأحد، وذلك بسبب عمل معالجة سطحية للتقاطع لرفع كفاءته.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أنه سيتم تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد (شمالاً وجنوباً) وطريق الإمام عبدالله بن سعود (شرقاً وغرباً)، ومن ثم الدوران والانعطاف جهة اليمين لمواصلة الرحلة نحو وجهتهم المقصودة.

ولم تحدد الأمانة مدة فترة التحسين لتقاطع الطريقين المذكورين، داعية قائدي المركبات إلى استخدام المسارات البديلة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خلال احتفالات العيد.. ألعاب نارية تشعل حريقاً مخيفاً في استراحة بالرياض (فيديو)

خلال احتفالات العيد.. ألعاب نارية تشعل حريقاً مخيفاً في استراحة بالرياض (فيديو)

حريق هائل بمحطة كهرباء النفل بالرياض.. و«الشركة» تطمئن المستهلكين (فيديو)

حريق هائل بمحطة كهرباء النفل بالرياض.. و«الشركة» تطمئن المستهلكين (فيديو)

أمانة الرياض تُعايد الأطفال المرضى وتشاركهم فرحة العيد

أمانة الرياض تُعايد الأطفال المرضى وتشاركهم فرحة العيد

مواعيد صلاة عيد الفطر بمختلف مناطق المملكة

مواعيد صلاة عيد الفطر بمختلف مناطق المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>