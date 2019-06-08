الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الحصيني» يكشف حقيقة وصول الحرارة إلى 60 درجة مئوية

«الحصيني» يكشف حقيقة وصول الحرارة إلى 60 درجة مئوية

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن مطلق النار من «سلاح رشاش» ووالده

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن مطلق النار من «سلاح رشاش» ووالده

«آيس كريم» يصيب أسرة بالكامل من 8 أفراد بـ «تسمم غذائي» في بيشة

«آيس كريم» يصيب أسرة بالكامل من 8 أفراد بـ «تسمم غذائي» في بيشة

شاب من ذوي الاحتياجات إحدى ضحاياه.. الإطاحة بـ «محتال» مواقع التواصل بجدة

شاب من ذوي الاحتياجات إحدى ضحاياه.. الإطاحة بـ «محتال» مواقع التواصل بجدة

الرئيس الأمريكي يعلن تجميد فرض رسوم جمركية على المكسيك

الرئيس الأمريكي يعلن تجميد فرض رسوم جمركية على المكسيك
0

تواصل – واس:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، تجميد فرض رسوم جمركية عقابية على المكسيك إلى أجل غير مسمى بناءً على اتفاق تم التوصل إليه وتتخذ بموجبه المكسيك خطوات مهمة لكبح الهجرة غير الشرعية.

وقال الرئيس ترامب:” إن الاتفاق يهدف إلى القضاء على تدفق الهجرة غير الشرعية إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك”.

وكان من المقرر أن يبدأ الاثنين تطبيق رسوم جمركية على جميع السلع الواردة من المكسيك إلى الولايات المتحدة بنسبة رسوم 5%، تتزايد شهرياً ما لم تتحرك المكسيك ضد الهجرة غير الشرعية، حتى تصل إلى 25%.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ترامب وماكرون: اتفاق على منع النووي الإيراني وخفض صواريخها

ترامب وماكرون: اتفاق على منع النووي الإيراني وخفض صواريخها

«الرئيس الأمريكي»: احتمال العمل العسكري ضد إيران وارد دائماً

«الرئيس الأمريكي»: احتمال العمل العسكري ضد إيران وارد دائماً

استطلاع اقتصادي.. حروب ترامب التجارية تعصف بالاقتصاد الأمريكي

استطلاع اقتصادي.. حروب ترامب التجارية تعصف بالاقتصاد الأمريكي

إدارة «ترامب» تتجاوز الكونجرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة

إدارة «ترامب» تتجاوز الكونجرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>