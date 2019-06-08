توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن مطلق النار من «سلاح رشاش» ووالده

تواصل – فريق التحرير:

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب توجيهاته بسرعة القبض على الشاب صاحب فيديو إطلاق الرصاص في إحدى المناسبات المنتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وكاد يتسبب في مقتل شابين.

ويشمل توجيه القبض على الشاب، والده والتأكد من نظامية السلاح وامتلاكه التصريح النظامي.

وكان فيديو انتشر خلال الساعات الماضية يرصد نجاة شابين من الموت المحقق إثر سوء استعمال آخر للسلاح في إحدى المناسبات.

ووثق الفيديو لحظة حمل شاب رشاشاً في يده وتصادف إطلاقه النيران، خروج شابين آخرين من باب المنزل ولكنه تفاداهما في آخر لحظة.

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