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تطورات الحالة الصحية لمدير تعليم مكة وجدة.. وأسرته تتوعد مصوره داخل العناية المركزة

تطورات الحالة الصحية لمدير تعليم مكة وجدة.. وأسرته تتوعد مصوره داخل العناية المركزة
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل والعديد من المواقع الإخبارية صوراً لمدير تعليم مكة وجدة وهو في العناية المركزة، بعد تعرضه لأزمة قلبية نُقل على إثرها لمستشفى الملك فهد العسكري لتلقي العلاج.

وقالت أسرة مدير تعليم مكة وجدة، عبدالله بن أحمد الثقفي، إنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق من قام بتصوير “الثقفي” أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، وأكد أقرباؤه أن حالته الصحية في تحسن مستمر، معربين عن استيائهم من تداول ونشر صور له من داخل العناية المركزة.

يُذكر أن مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، تعرض لأزمة صحية صباح أمس الأول الخميس نُقل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

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