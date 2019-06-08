«خامنئي» يظهر متكئاً على «بندقية قناصة» في خطبة العيد.. وواشنطن تعلق (صور)

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تواصل – وكالات:

علقت الخارجية الأمريكية، على إلقاء المرشد الإيراني علي خامنئي خطبة عيد الفطر؛ وهو يحمل في يده بندقية “دراغونوف” بأنها محاولة لشحذ همم شعب إيران الذي يعاني من أزمات حادة بسبب تصرفات النظام.

وقال حساب فريق التواصل الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “على خطى زعماء التنظيمات الإرهابية، مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، يلقي خطبة عيد الفطر متأبطاً سلاحاً، في ما يبدو أنه محاولة لشحذ همم شعب إيران الحانق من الأزمات الاقتصادية التي جلبها النظام عليه”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية بثت لقطات من خطبة عيد الفطر للمرشد الإيراني علي خامنئي، حيث ظهر يحمل في يده اليسرى سـلاح “دراغونوف”؛ وهو بندقية قنص روسية الصنع، وتشبه حركتها الميكانيكية حركة الكلاشنكوف.

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