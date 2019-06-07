مقتل 17 في غارة لمقاتلات التحالف استهدفت اجتماعاً سرياً للحوثي في اليمن

تواصل – وكالات:

أسفرت غارة لمقاتلات التحالف العربي عن مقتل 17 مسلحاً من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، حيث استهدفت اجتماعاً للمتمردين بالقرب من مديرية عبس، بمحافظة حجة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن 17 مسلحاً حوثياً، بينهم قيادات ميدانية، قضوا في غارة محكمة استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، عقب رصدهم وتتبعهم عبر عملية استخباراتية دقيقة.

كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات على مواقع الميليشيات في منطقة الزبيرية غرب مديرية قعطبة شمالي الضالع، ودمرت آليات تابعة للميليشيات.

وفي غضون ذلك، استهدفت غارات أخرى لمقاتلات التحالف العربي، مخازن أسلحة في معسكري النهدين والحفاء، في صنعاء.