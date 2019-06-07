«عسكري أمريكي» يكشف تفاصيل جديدة عن صواريخ إيران في الخليج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«آيس كريم» يصيب أسرة بالكامل من 8 أفراد بـ «تسمم غذائي» في بيشة

«آيس كريم» يصيب أسرة بالكامل من 8 أفراد بـ «تسمم غذائي» في بيشة

شاب من ذوي الاحتياجات إحدى ضحاياه.. الإطاحة بـ «محتال» مواقع التواصل بجدة

شاب من ذوي الاحتياجات إحدى ضحاياه.. الإطاحة بـ «محتال» مواقع التواصل بجدة

حريق هائل بمحطة كهرباء النفل بالرياض.. و«الشركة» تطمئن المستهلكين (فيديو)

حريق هائل بمحطة كهرباء النفل بالرياض.. و«الشركة» تطمئن المستهلكين (فيديو)

قبل أيام من إيداع دعم الدفعة الـ 19.. «حساب المواطن» ينصف المستفيدين

قبل أيام من إيداع دعم الدفعة الـ 19.. «حساب المواطن» ينصف المستفيدين

«عسكري أمريكي» يكشف تفاصيل جديدة عن صواريخ إيران في الخليج

«عسكري أمريكي» يكشف تفاصيل جديدة عن صواريخ إيران في الخليج
0

تواصل – وكالات:

أفادت قناة “الحرة” على موقعها اليوم الجمعة، أن مسؤولاً عسكرياً أمريكياً قدم تفاصيل جديدة أمس الخميس عن المعلومات الاستخبارية التي أدت إلى إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الخليج الشهر الماضي، والمتعلقة بنشر إيران صواريخ عابرة على متن قوارب خشبية.

وقال المسؤول لشبكة “ABC” الأمريكية، التي لم تفصح عن هويته إن “ادعاء طهران بأن الصواريخ نشرت لأغراض دفاعية هو ادعاء غير منطقي”، مؤكداً أن نشر الصواريخ على قوارب خشبية في أرجاء الخليج، كان الغرض منه منح إيران “قدرات هجومية خفية”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال في مقابلة مع شبكة “ABC” الأحد الماضي، إن “من حق إيران الدفاع عن نفسها، وإذا نشرنا صواريخ على متن قوارب فهذا حقنا ولسنا بحاجة إلى التفكير فيه”.

وشدد ظريف خلال المقابلة على أن الغرض من نشر الصواريخ دفاعي محض، وأضاف أن “وضع صواريخ على متن قواربنا هو أمر مختلف عن تفجير سفينة”.

وكانت معلومات استخباراتية أمريكية كشفت مطلع الشهر الماضي أن صواريخ عابرة يمكنها التحليق على ارتفاع منخفض، جرى تحميلها في ميناء جاسك الإيراني على زوارق مدنية خشبية وتثبيتها على منصات إطلاق تشبه الصندوق؛ ما يؤكد أن طهران كانت تخطط لإطلاقها من تلك الزوارق.

وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي أن “زورقين محملين بالصواريخ أبحرا من ميناء جاسك لمسافة تقدر بنحو 200 ميل في المياه الإقليمية الإيرانية شرقاً باتجاه ميناء تشابهار، بينما تمت تغطية منصتي الإطلاق خشية اكتشافهما”.

ولفت المسؤول إلى أن الغرض من نشر الصواريخ على متن زوارق مدنية هو نقلها إلى أي مكان في الخليج من دون لفت الأنظار، مؤكداً أن إيران تمتلك نحو 2000 صاروخ عابر على امتداد سواحلها معدة لأغراض هجومية.

وذكرت معلومات استخباراتية لاحقاً أن القوارب الخشبية أفرغت من الصواريخ في ميناء تشاباهار بعد نحو 10 أيام من إعلان الولايات المتحدة عزمها إرسال حاملة الطائرات “يو – أس – أس أبراهام لينكولن” إضافة إلى قاذفات بي – 52 الاستراتيجية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«السيسي»: أمن المملكة والخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي

«السيسي»: أمن المملكة والخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي

الفالح يكشف تفاصيل تعرُّض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي قرب الفجيرة

الفالح يكشف تفاصيل تعرُّض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي قرب الفجيرة

«الحربي» يكشف حقيقة تعرض الخليج لحدث مناخي تاريخي

«الحربي» يكشف حقيقة تعرض الخليج لحدث مناخي تاريخي

لماذا اختفى «الهامور والشعري» من مياه الخليج؟

لماذا اختفى «الهامور والشعري» من مياه الخليج؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>