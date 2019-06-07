حُسن الخاتمة.. وفاة خطيب فوق منبر الجمعة في ماليزيا

تواصل – وكالات:

فوجئ المصلون في إحدى الولايات الماليزية، بوفاة الإمام على منبر الجمعة أثناء الخطبة في مسجد البخاري الواقع في مدينة “ألور ستار” في ولاية قدح.

وكان الخطيب ويدعى يعقوب بن هاشم، يبلغ من العمر 68 عاماً، قد بدأ خطبته بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله وما هو إلا وقت يسير حتى خارت قواه وسقط من على المنبر.

وعلى الفور، هرع إليه عدد من المصلين في محاولة لإسعافه لحين وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، وذهب بعض المصلين لإبلاغ زوجة الخطيب يعقوب التي ما أن وصلت إلى المستشفى إلا وقد أبلغها الأطباء أن زوجها قد فارق الحياة.