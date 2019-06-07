فيديو صادم.. «متهور» يطلق النار عشوائياً من «سلاح رشاش» أمام قاعة أفراح بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو شاباً يطلق النار من سلاح رشاش، أمام قاعة احتفالات أثناء خروج عدد من الشباب بإحدى مناطق المملكة، حيث كاد يصيبهم لولا أنه سيطر على سلاحـه في آخر لحظة.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة تحظر استعمال السـلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات، أو السماح للغير باستعمال السـلاح المرخص له.

وأشارت النيابة العامة في وقت سابق إلى أن عقوبة ذلك تصل إلى سنة سجن وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق نظام الأسلحـة والذخائر.

ولم يتسن لـ “تواصل” معرفة مكان وزمان تصوير المقطع.