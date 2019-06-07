«الشورى» يرفض توصية بشأن الاحتفالات والمناسبات الشعبية

تواصل – الرياض:

رفضت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى مقترح مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية، المقدم من أربعة من أعضاء المجلس، معللةً رفضها بوجود أنظمة تعالج هذا الموضوع.

وقالت اللجنة، إن مقدمي المقترح ذكروا وجود فراغ تشريعي في مجال تنظيم الاحتفالات، وبالبحث في الأنظمة واللوائح التشريعية في المملكة تبين وجود ما ينظم مثل هذه الحالات من حيث إقامتها أو الأحداث التي تصاحبها ومنها الإضرار بالصحة والمخاطر الأمنية وازدحام الطرق واستخدام الأسلحة النارية وإطلاقها.

وخلصت اللجنة الأمنية إلى عدم وجود فراغ تشريعي، لوجود أنظمة ولوائح متعددة عالجت مثل هذه الحالات، مشيرةً إلى تقارب العادات والتقاليد مع شعوب الدول المجاورة وعدم ظهور ما يشير إلى فرض وسن نظام خاص يحدد آلية إقامة الاحتفالات والمناسبات الشعبية، لكنْ هناك تنظيم وليس قانوناً؛ وفقاً لـ”الرياض”.

ومن المرتقب أن تعرض اللجنة تقريرها وتوصياتها بشأن المقترح على المجلس، ليناقش الأعضاء وجهة نظر اللجنة وتطرح التقرير للمناقشة على أن يجري التصويت على التوصيات بعد ذلك.