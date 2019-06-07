جامعتان سعوديتان تحتلان مراكز متقدمة ضمن أفضل 100 جامعة في العالم

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حلت جامعتان سعوديتان ضمن لائحة أفضل 100 جامعة في العالم من حيث عدد براءات الاختراع للعام 2018م؛ وفق تقرير الأكاديمية الأمريكية للمخترعين (NAI) بالشراكة مع اتحاد أصحاب الملكية الفكرية (IPO).

وحلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز الرابع، بينما احتلت جامعة الملك سعود المركز الخامس والعشرين في سلم الترتيب.

يُشار إلى أن الجامعات الأمريكية استحوذت على لائحة الـ100 جامعة الأفضل في العالم من حيث عدد براءات الاختراع، حيث تصدرت جامعة كاليفورنيا الأمريكية الترتيب.

وجاء في المركز الثاني معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تلاه جامعة ستانفورد، وشغلت جامعة تكساس المركز الخامس.