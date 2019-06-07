النيابة العامة ترفض الحكم الصادر ضد «متحرش الخبر»

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أعلنت النيابة العامة رفضها للحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام، بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ضد المتحرش بفتاة داخل مركبتها في محافظة الخبر.

وطالبت النيابة في لائحة اعتراضها على الحكم الصادر، بتطبيق الحد الأعلى من نظام التحرش بحق المتهم، وذلك بعدما أقر المتهم بجريمته خلال التحقيقات التي أجريت في القضية.

وكانت النيابة العامة قد أوضحت في وقت سابق أن جريمة التحرش تقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية، وعقوباتها السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتُشدد حال تكرار الجريمة.

وكان مقطع فيديو وثق جريمته وهو يتحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارتها في الخبر، وتمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض عليه في الخامس من رمضان الماضي، رغم محاولته تغيير ملامحه بحلق لحيته، بعد صدور توجيه من النائب العام.