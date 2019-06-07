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تنبيه من «الأرصاد».. أمطار على منطقة مكة تستمر عدة ساعات

تنبيه من «الأرصاد».. أمطار على منطقة مكة تستمر عدة ساعات
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظات الجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والكامل، وميسان، وتستمر الأمطار حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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