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الطريقة الصحيحة لاستخدام الكورتيزون .. تعرف عليها

الطريقة الصحيحة لاستخدام الكورتيزون .. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

تسبب أدوية الكورتيزون قلقاً بالغاً للكثيرين بسبب آثارها الجانبية، غير أن مجلة “أبوتيكن أومشاو” الألمانية تُطمئن المرضى بأن أدوية الكورتيزون عادة ما يتم وصفها في حالات الطوارئ ولفترة قصيرة فقط.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة أن أدوية الكورتيزون تتطلب مراعاة بعض النقاط تبعاً لنوعها، موضحة أن الأقراص مثلاً ينبغي تعاطيها في الفترة بين الساعة 6 والساعة 8 صباحاً.

وعللت “أبوتيكن أومشاو” ذلك بأن الجسم يفرز في هذا التوقيت كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول، الذي تعتمد عليه المادة الفعالة “الكورتيزون”؛ ما يسهم في الحد من الآثار الجانبية للكورتيزون.

وبالنسبة للكريمات والمراهم؛ فإنه ينبغي مراعاة غسل اليدين بعد الاستخدام؛ كي لا يصل الكورتيزون إلى العين.

وفي حالة البخاخ، لعلاج الربو مثلاً، ينبغي شطف الفم جيداً، وإلا قد يتسبب الكورتيزون في إضعاف مناعة الفم؛ ومن ثم ارتفاع خطر الإصابة بعدوى.

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