خدمات ومزايا متعددة.. بنك التنمية يطلق منصة إلكترونية للأسر المنتجة قريباً

تواصل – الرياض:

أعلن بنك التنمية الاجتماعية أنه يقوم بحصر الأسر المنتجة في أنحاء المملكة، من خلال التسجيل في منصة إلكترونية موحدة، تحتوي على جميع معلوماتهم؛ إذ يعد التسجيل المتوقع أن يُدشن بعد شهر بمثابة الرخصة لهم لمزاولة العمل.

وقال مدير عام إدارة الخدمات غير المالية في البنك ناصر العنزي، إن البنك يعمل على إعداد دليل إجرائي يفسر اللائحة التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة 13 جهة حكومية، لتنظيم القطاع بشكل كامل، وتحديد العلاقات بين العملاء (الأسر المنتجة) والبنك والجهات المشرفة والأخرى الشريكة في التنفيذ؛ وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأشار إلى أن التسجيل سيعد بمنزلة منحهم رخصة مدتها ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن التسجيل يلزم الأسر المنتجة العاملة بالتقيد باشتراطات الجهات المشرفة كالبلديات والهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث إن عدم الالتزام يعد سبباً رئيسياً في سحب التسجيل.

ولفت إلى أن الخدمات التي سيقدمها البنك للمسجلين تتضمن شقين، الأول عبارة عن خدمات مالية تشمل التمويل المسترد، والدعم المادي غير المسترد، إضافةً إلى الخدمات غير المالية، التي تتضمن التدريب وتطوير الأعمال، متوقعاً أن يبلغ عددهم على مستوى جميع مناطق المملكة نحو 500 ألف أسرة منتجة.