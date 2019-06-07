الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قبل أيام من إيداع دعم الدفعة الـ 19.. «حساب المواطن» ينصف المستفيدين

قبل أيام من إيداع دعم الدفعة الـ 19.. «حساب المواطن» ينصف المستفيدين

«سي إن إن»: «صفقات صينية» لتطوير برنامج صواريخ باليستية بالمملكة

«سي إن إن»: «صفقات صينية» لتطوير برنامج صواريخ باليستية بالمملكة

قرار جديد من المملكة بشأن رؤية الأهلة.. بدءاً من رمضان المقبل

قرار جديد من المملكة بشأن رؤية الأهلة.. بدءاً من رمضان المقبل

«السجون» تكشف شروط الإفراج عن الموقوفين عبر «فُرجْت».. وتحذر من أمر خطير

«السجون» تكشف شروط الإفراج عن الموقوفين عبر «فُرجْت».. وتحذر من أمر خطير

توقعات طقس الجمعة.. حرارة شديدة وأتربة وغبار

توقعات طقس الجمعة.. حرارة شديدة وأتربة وغبار
0

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات طقس الخميس.. سحب رعدية وغبار وحرارة شديدة

توقعات طقس الخميس.. سحب رعدية وغبار وحرارة شديدة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس بمختلف مناطق المملكة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس بمختلف مناطق المملكة

«كراني» يتوقع هطول أمطار وجرياناً للسيول بعدة مناطق خلال ساعات

«كراني» يتوقع هطول أمطار وجرياناً للسيول بعدة مناطق خلال ساعات

تقرير جديد من «الأرصاد» بشأن الطقس المتوقع خلال رمضان.. حالات مناخية متطرفة

تقرير جديد من «الأرصاد» بشأن الطقس المتوقع خلال رمضان.. حالات مناخية متطرفة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>