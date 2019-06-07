قبل أيام من إيداع دعم الدفعة الـ 19.. «حساب المواطن» ينصف المستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

أكد حساب المواطن مجددا على عدم أحقية البنوك في استقطاع مبالغ الدعم المخصصة للمواطنين حال وجود مديونيات أو أقساط مستحقة داعيا من يواجه مشكلة بتقديم شكوى عبر مؤسسة النقد.

وكان حساب خدمة العملاء قد تلقى استفسارا من أحد المستفيدين قال فيه : “هل يحق للبنك الخصم من حساب المواطن علما أن البنك الذي أتعامل معه وضع حسابي بالسالب فكيف أضمن عدم خصم المبلغ؟”.

وردّ حساب المواطن بتغريدة قال فيها: “إنه لا يحقّ للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ( هنا )”.

ومن المنتظر أن يودع حساب المواطن الدعم المخصص للدفعة الـ19 في حسابات المستفيدين يوم الاثنين المقبل الموافق العاشر من شهر يونيو الحالي.

هنا). من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: ().

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

ويشترط حساب المواطن أيضا عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.