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متى تصرف «المساعدة المقطوعة»؟.. «العمل» تجيب

متى تصرف «المساعدة المقطوعة»؟.. «العمل» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع سيل الاستفسارات والتساؤلات بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة داعية المستفيدين للانتظار حتى يتم الصرف.

وكان حساب خدمة العملاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد تلقى العشرات من الاستفسارات بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة.

وردّ حساب خدمة العملاء بقوله: “لا يوجد وقت مُحدد لصرف المساعدة المقطوعة يرجى الانتظار لحين الصرف”.

وناشد عدد من قوائم انتظار المساعدة المقطوعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستمرار إيداع المبالغ كما هي في السابق، مؤكدين أنهم بأمس الحاجة لتلك المبالغ لسد احتياجاتهم وسداد ديونهم وقضاء حوائجهم.

والمساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية تهدف لتحسين الظروف المعيشية لمن دخلهم محدود، سواء كانوا من المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم حتى ولو كانوا على رأس العمل، أو لديهم دخل شهري ضعيف من التقاعد أو خلافه تمنعهم من الحصول على معاشات الضمان الاجتماعي على ألا يتجاوز مقدار المساعدة مبلغ ثلاثين ألف ريال لكل حالة حسب الضوابط المحددة لكل برنامج.

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