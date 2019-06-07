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العلاجات الطبيعية للحموضة تحمي المعدة من «القرحة»

العلاجات الطبيعية للحموضة تحمي المعدة من «القرحة»
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تواصل – وكالات:

عندما يزداد مستوى حمض المعدة تشعر بحرقة المعدة والحموضة، ولا ينبغي اللجوء للأدوية المضادة مثل الفوّار كثيراً، لأن التكرار يضعف تأثيرها ويسبب آثاراً جانبية قد تصيب المعدة بالقرحة والمسالك البولية بالالتهاب.

إليك كيف يمكنك التخلّص من الحموضة بسهولة:

– الدهون الصحية من أفضل العناصر الطبيعية التي تخفف الإحساس بالحموضة، وأفضلها زيت الزيتون، ملعقة واحدة من هذا الزيت قد تكفي ليزول الإحساس بالحرقة.

– تساعد البكتريا الصديقة التي تحتويها منتجات البروبيوتك مثل اللبن (الزبادي) والأرضي شوكي وشوربة الميزو على حماية بطانة المعدة، وتخفيف الحرقة والحموضة.

– تناول العرق سوس والنعناع وزيت النعناع وجذور الهندباء إذا شعرت بحرقة في المعدة، توفر هذه الأعشاب علاج فورياً للحموضة.

– حبوب الشوفان ليست الغذاء المثالي للقلب فقط، فهي تمتص حمض المعدة الزائد، وعند تناول حصة من حبوب الشوفان مع الحليب في الصباح تحمي معدتك من الحموضة على مدار اليوم، كما أن تناول الشوفان 3 مرات في الأسبوع يوفر وقاية جيدة.

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