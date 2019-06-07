الطيار الغامدي: لا علاج لـ «فوبيا الطيران».. فلا تحل المشكلة بمصيبة (فيديو)

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أكد الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، أمس الخميس، أن الطيران أمن وأمان بفضل الله، ولا داعي للخوف من الطيران وأخذ حبوب لطرد الخوف؛ لأنك بذلك تسعى لحل المشكلة بمصيبة أكبر قد تسبب أضراراً خطيرة.

وأضاف، في مقطع فيديو متداول موجهاً حديثه لمن يعانون من فوبيا الطيران، أنه لا يوجد علاج لهذه الفوبيا، موضحاً أنه لا حقيقة لوجود حبوب أو أدوية تطرد الخوف من الطائرات أو تعالج مرضى فوبيا الطيران، مقدماً نصيحة للمسافرين بعدم محاولة العلاج وتجنب الأدوية التي يصفها البعض لهذه الفوبيا.

وتابع الطيار الغامدي قائلاً: “كنتُ بالأمس في رحلة خارج المملكة، وكان معنا أحد المسافرين لديه فوبيا من الطيران، وقد تناول حبوباً منوِّمة، وقد ساءت حالته لدرجة أننا توقعنا أنه مات”.

واستطرد الغامدي قائلاً: “‏أحبتي الكرام، نصيحة محب: إذا كان لديك خوف من الطيران فلا تحاول أن تجد لهذا الخوف مخرجاً باستخدام أي دواء يوصف لك. لا تحل المشكلة بمصيبة في حق نفسك.. لا توجد أي حبوب أو علاج لطرد الخوف إلا أن تكون حبوباً مخدِّرة أو حبوب هلوسة خطيرة.. ‏نصيحة من محب: توكل على الله.. ‏واستمتع بالسفر، وثق بحفظ الله لك”.