الطيار الغامدي: لا علاج لـ «فوبيا الطيران».. فلا تحل المشكلة بمصيبة (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قبل أيام من إيداع دعم الدفعة الـ 19.. «حساب المواطن» ينصف المستفيدين

قبل أيام من إيداع دعم الدفعة الـ 19.. «حساب المواطن» ينصف المستفيدين

«سي إن إن»: «صفقات صينية» لتطوير برنامج صواريخ باليستية بالمملكة

«سي إن إن»: «صفقات صينية» لتطوير برنامج صواريخ باليستية بالمملكة

قرار جديد من المملكة بشأن رؤية الأهلة.. بدءاً من رمضان المقبل

قرار جديد من المملكة بشأن رؤية الأهلة.. بدءاً من رمضان المقبل

«السجون» تكشف شروط الإفراج عن الموقوفين عبر «فُرجْت».. وتحذر من أمر خطير

«السجون» تكشف شروط الإفراج عن الموقوفين عبر «فُرجْت».. وتحذر من أمر خطير

الطيار الغامدي: لا علاج لـ «فوبيا الطيران».. فلا تحل المشكلة بمصيبة (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

أكد الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، أمس الخميس، أن الطيران أمن وأمان بفضل الله، ولا داعي للخوف من الطيران وأخذ حبوب لطرد الخوف؛ لأنك بذلك تسعى لحل المشكلة بمصيبة أكبر قد تسبب أضراراً خطيرة.

وأضاف، في مقطع فيديو متداول موجهاً حديثه لمن يعانون من فوبيا الطيران، أنه لا يوجد علاج لهذه الفوبيا، موضحاً أنه لا حقيقة لوجود حبوب أو أدوية تطرد الخوف من الطائرات أو تعالج مرضى فوبيا الطيران، مقدماً نصيحة للمسافرين بعدم محاولة العلاج وتجنب الأدوية التي يصفها البعض لهذه الفوبيا.

وتابع الطيار الغامدي قائلاً: “كنتُ بالأمس في رحلة خارج المملكة، وكان معنا أحد المسافرين لديه فوبيا من الطيران، وقد تناول حبوباً منوِّمة، وقد ساءت حالته لدرجة أننا توقعنا أنه مات”.

واستطرد الغامدي قائلاً: “‏أحبتي الكرام، نصيحة محب: إذا كان لديك خوف من الطيران فلا تحاول أن تجد لهذا الخوف مخرجاً باستخدام أي دواء يوصف لك. لا تحل المشكلة بمصيبة في حق نفسك.. لا توجد أي حبوب أو علاج لطرد الخوف إلا أن تكون حبوباً مخدِّرة أو حبوب هلوسة خطيرة.. ‏نصيحة من محب: توكل على الله.. ‏واستمتع بالسفر، وثق بحفظ الله لك”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الكويت تفرض ضريبة جديدة على كل مسافر عبر مطاراتها

الكويت تفرض ضريبة جديدة على كل مسافر عبر مطاراتها

3 طائرات استطلاع صهيونية تنتهك الأجواء اللبنانية

3 طائرات استطلاع صهيونية تنتهك الأجواء اللبنانية

البحرين.. القبض على «مسافر ترانزيت» خدَّر مسافرين بهدف سرقتهم

البحرين.. القبض على «مسافر ترانزيت» خدَّر مسافرين بهدف سرقتهم

بيع شركة طيران عالمية بـ«1 سنت»

بيع شركة طيران عالمية بـ«1 سنت»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>