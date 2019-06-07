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سقط في بئر عمقها 13 متراً.. وفاة طفل غرقاً في بيشة (صور)

سقط في بئر عمقها 13 متراً.. وفاة طفل غرقاً في بيشة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني استخراج جثمان طفل بعد سقوطه في بئر بمركز الجعبة غرب محافظة بيشة، مساء أمس الخميس.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي: إن مدني بيشة باشر مساء الخميس بلاغاً عن سقوط طفل سعودي (14عاماً) في بئر قديمة مكشوفة بضواحي قرية الجعبة التابعة لمركز الثنية ببيشة، يبلغ طولها ١٣ م تقريباً بقطر ٤ أمتار بكمية مياه تصل إلى ارتفاع ٧ أمتار تقريباً ما أدى لغرقه ووفاته.

وأضاف العاصمي أن فرق وغواصي الدفاع المدني تمكنوا من استخراج جثمانه من قاع البئر، وتم التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

 

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