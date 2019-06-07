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«تقرير دولي»: المدرعات القتالية للمملكة رابع أكبر قوة في العالم

«تقرير دولي»: المدرعات القتالية للمملكة رابع أكبر قوة في العالم
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تواصل – وكالات:

قال موقع “جلوبال فاير بور” الدولي المهتم بتصنيف الجيوش، إن المملكة العربية السعودية، تحتل المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط من حيث عدد مدرعات القتال الرئيسية ومركبات نقل الأفراد.

وأضاف الموقع في تقرير له، أن المملكة تحتل المركز الرابع عالمياً، وتمتلك أكثر من 11 ألف مدرعة لتتفوق بذلك على تركيا وإيران، حيث حلّت روسيا أولاً بأكثر من 50 ألف مدرعة، ثم الصين ثانياً بأكثر من 40 ألفاً، والولايات المتحدة الأمريكية ثالثاً بأكثر من 39 ألفاً، ثم المملكة وبعدها أوكرانيا بأكثر من 10 آلاف مدرعة قتالية.

وتابع: “على صعيد الشرق الأوسط جاءت السعودية أقوى الجيوش من حيث عدد المدرعات، متفوقة على تركيا ولديها 9500 مدرعة، وإسرائيل ولديها أكثر من 6500 مدرعة متنوعة، والإمارات أكثر من 5900 مدرعة، ومصر أكثر من 5700 مدرعة، وإيران قرابة 2300 مدرعة قتالية”.

وتعتمد الجيوش الحديثة على مركبات القتال المدرعة في الحروب؛ لنقل قوات المشاة إلى ساحات المعارك، إضافة إلى مشاركتها بفعالية في القيام بعمليات الاستطلاع والتأمين والاشتباك في ميادين القتال.

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