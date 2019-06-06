«التحالف» يُخلي أحد أفراد طاقم سفينة تجارية قرب ميناء الحديدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم (الخميس)، الاستجابة لنداء استغاثة من السفينة التجارية (نافارينو) غرب ميناء الحديدة في اليمن، بسبب حالة مرضية على متنها.

وقال التحالف إن نداء الاستغاثة أفاد بوجود حالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة؛ وهو من الجنسية الهندية، حيث قامت إحدى سفن التحالف بتقديم المساعدة الطبية اللازمة للمريض وإخلائه.

وأشار إلى أن القيادة المشتركة مستمرة بجهودها بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية، بعد أن كان التحالف قد أخلى أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية “سافيز” المشبوهة المتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.