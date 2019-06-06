ترامب وماكرون: اتفاق على منع النووي الإيراني وخفض صواريخها

تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن إيران تريد الدخول في مفاوضات، وأنه سيكون مستعداً لمثل هذه المحادثات، فيما أصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن باريس وواشنطن تتشاطران الأهداف نفسها حول طهران.

وأكد ماكرون وترامب أنهما لا يريدان أن تحصل إيران على أسلحة نووية، وقال ماكرون، إن الجانبين يريدان أيضاً تخفيض برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، و”احتواء” نشاط طهران الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحقيق السلام في المنطقة.

وحاول الزعيمان تجنب خلافهما على الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه ترامب من جانب واحد في العام الماضي، رغم جهود أوروبا لإنقاذ الاتفاق.

وقال ماكرون، إن النقاشات بين البلدين تدور حول “الجوانب الفنية” فقط، مشدداً على ضرورة فتح مفاوضات مع طهران.

وقال ترامب: “لا أعتقد أن بيننا خلافات حول إيران”، في إشارة إلى ماكرون قبل أن يقول عن إيران: “إنهم يفشلون كأمة، ولا أريدهم أن يفشلوا كأمة، إنني مدرك أنهم يريدون التحدث، وإذا كانوا يريدون التحدث فهذا أمر جيد وسنتحدث”.

وجاءت تصريحات الزعيمين على هامش اجتماعهما، وتكريمهما قدماء المحاربين من الأمريكيين وتأبين قتلى الحرب؛ بمناسبة ذكرى الإنزال في نورماندي، عند مقبرة الجنود الأمريكيين في نورماندي.