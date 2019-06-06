المبالغ المسددة تجاوزت 30 مليوناً.. «السجون» تكشف عدد المستفيدين من «فُرجْت»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون في الدمام، أن عدد الموقوفين المستفيدين من مبادرة “فرجت” وصل حتى الآن إلى 450 سجيناً، وذلك من يوم 24 رمضان الذي شهد إطلاق المبادرة وحتى اليوم الموافق 3 من شهر شوال.

وقال الأسمري، في تصريحات تلفزيونية: إن المبالغ المسددة تجاوزت 30 مليوناً، وشملت أكثر من 25 جنسية، جاءت نسبة السعوديين فيها 37% تقريباً، والباكستانيين 12%، واليمنيين 10%، والمصريين 6%، والبنجلاديشيين 5%، مشيراً إلى أن باقي النسب تتوزع على عدة جنسيات.

يُشار إلى أن مبادرة “فُرجْت” تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية، وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”، وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية.

ويستفيد من المبادرة في إصدارها الأول النزلاء الموقوفون في القضايا المالية (غير الجنائية) لقضية مالية واحدة عن كل سجين، على ألّا تكون لديه قضايا أخرى، وتشمل الخدمة النزلاء في جميع سجون المملكة.