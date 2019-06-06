«سكايب» تسمح لمستخدمي «أندرويد» و«آي أو إس» بمشاركة الشاشة

تواصل – وكالات:

أطلقت خدمة التراسل سكايب النسخة النهائية من ميزة مشاركة الشاشة في تطبيقها، لجميع مستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس، إلى جانب تحسينات متعددة للاتصال بالهاتف المحمول.

وتوفر الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية مشاركة شاشة أجهزتهم المحمولة مع مخاطبيهم أثناء المكالمات؛ وفق ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية، وقد تُستخدم لأغراض العمل، مثل: مشاركة عروض بوربوينت، فضلاً عن أغراض أخرى، مثل تقديم الدعم الفني.

وللحصول على ميزة مشاركة الشاشة، على المستخدمين نقر زر القائمة المنسدلة، أين يجد ميزة مشاركة الشاشة، والمزايا الجديدة، مثل ميزة تسجيل المكالمة، والعناوين الفرعية.

وإلى جانب دعم ميزة مشاركة الشاشة، أعادت سكايب تصميم شاشة الاتصال، التي تتضمن استبعاد أزرار التحكم في المكالمة بنقرة واحدة. وبنقرة ثانية، تُستبعد أزرار التحكم الأخرى للتركيز على المكالمة المرئية فقط. وبنقرة ثالثة، يمكن إعادة إظهار جميع أزرار التحكم.

يُشار إلى أن مشاركة الشاشة، متاحة لمستخدمي الإصدار 6 وما بعده من نظام أندرويد، والإصدار 12 وما بعده من نظام آي أو إس. ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق سكايب من جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد، ومن آب ستور لمستخدمي نظام آي أو إس.