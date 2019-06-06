الشرطة السودانية تكشف حقيقة هروب «البشير» من السجن

تواصل – وكالات:

أكدت الشرطة السودانية أن ما تم تداوله من أنباء بشأن إحباط محاولة لتهريب الرئيس السابق عمر البشير من سجنه بالعاصمة الخرطوم غير صحيح.

وقالت الشرطة السودانية في بيان أصدرته اليوم (الخميس)، إنه لا صحة لما جرى تداوله حول محاولة مجموعة مسلحة الهجوم على سجن “كوبر” بالخرطوم بهدف إخراج البشير من السجن وتهريبه إلى الخارج.

وأضافت في تعميم نشرته وكالة الأنباء السودانية “سونا”: “تأكد للشرطة أن هذا الخبر عارٍ من الصحة تماماً وأنه لم ترصد أية محاولة كهذه، وأن القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة، ترجو الشرطة من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار للرأي العام”.

ويقبع البشير وبعض رموز نظامه في سجن كوبر بالخرطوم، بعد تنحيته من السلطة تحت ضغط الحراك الشعبي، وتولى مجلس عسكري ضم عددٍ من قادة الجيش والقوات الأمنية الأخرى السلطة بدلاً منه، فيما ظلت البلاد تشهد حراكاً واعتصامات أمام مقرات الجيش السوداني بالخرطوم ومدن سودانية أخرى، تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية.