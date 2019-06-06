«هيئة الرياض» توزع هدايا العيد على المواطنين والمقيمين (صور)

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بادر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وضمن مشاركته الفاعلة في برامج احتفالات عيد الفطر المبارك ١٤٤٠هـ، بتوزيع الهدايا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين.

ووزع فرع الهيئة هدايا العيد على منسوبي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمرضى المنومين في بعض المستشفيات، وعلى مرتادي مواقع الاحتفالات بمدينة الرياض.

وكان فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض أقام عدداً من مشاريع المسؤولية الاجتماعية يأتي من ضمنها برنامج زيارة المرضى بالمستشفيات، وزيارة طلاب المدارس والجامعات.

يأتي ذلك ضمن البرامج التوعوية لفرع الهيئة بالرياض، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ورعاية واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.