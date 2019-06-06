«سي إن إن»: «صفقات صينية» لتطوير برنامج صواريخ باليستية بالمملكة

تواصل – وكالات:

قالت مصادر مطلعة، إن المملكة كثفت العمل في تطوير برنامج للصواريخ الباليستية، وذلك بالتعاون مع الصين.

وأوضح تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن لدى الاستخبارات الأمريكية معلومات تشير إلى أن المملكة وسعت البنى التحتية للتكنولوجيا والصواريخ الباليستية، من خلال صفقات مع الصين.

وأشار التقرير أيضاً أن الإدارة الأمريكية لم تثر الموضوع وهو ما يعني عدم اعتراضها على الخطوة السعودية، خاصة في ظل توتر العلاقات مع إيران منافسة المملكة في المنطقة.

ومن جانبه، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية التعليق إن السعودية طرف في معاهدة منع انتشار السلاح النووي، ولم تسعَ إطلاقاً لامتلاك أسلحة نووية.

فيما صرحت الصين في بيان لها بأنها ترتبط مع المملكة العربية السعودية بعلاقات استراتيجية في مختلف المجالات، بما فيها صفقات التسليح.