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الجيش اليمني: تقدم ميليشيا الحوثي قرب الحدود السعودية «مزاعم باطلة»

الجيش اليمني: تقدم ميليشيا الحوثي قرب الحدود السعودية «مزاعم باطلة»
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تواصل – وكالات:

نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد ركن عبده عبدالله مجلي؛ ما نقلته وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن تقدم الميليشيات عسكرياً قرب الحدود السعودية.

وقال مجلي بحسب “الشرق الأوسط” إن “كل ما جرى نقله عبر وسائل إعلام الميليشيات لا أساس له من الصحة، وما دفعهم لذلك هو إخفاء قصورهم وخسائرهم في مران وكتاف وباقي المناطق المحيطة بمدينة صعدة”.

وأضاف أن الميليشيات تغطي على إخفاقاتها في المواجهات المباشرة مع الجيش الوطني الذي يسيطر على أكثر من 60% من محافظة صعدة.

وأوضح أن الضربات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة بصعدة أدت إلى ارتباك في صفوف الحوثيين وجعلهم يفقدون توازنهم جراء الهزائم المتوالية؛ الأمر الذي دفعهم إلى بث الشائعات عبر الأذرع الإعلامية.

وبيَّن أن الجيش قام بتطويق مدينة صعدة، حتى وصل إلى أعماقها، متسائلاً: “الميليشيات تراجعت عسكرياً فكيف يقومون بمثل هذا العمل الذي يدّعونه حول قربهم من الحدود السعودية؟!”.

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