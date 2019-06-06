قرار جديد من المملكة بشأن رؤية الأهلة.. بدءاً من رمضان المقبل

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أعلن المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرصد الأهلة وأبحاث القمر، ياسين مليكي، أنه سيتم اعتبار برج الساعة بمكة مرصداً إسلامياً للأهلة، بدءاً من شهر رمضان المقبل.

وأضاف أنه سيتم من خلاله رصد هلال شهري رمضان وشوال وسائر الشهور؛ كونه يضم مجموعة مناظير عالمية، وذلك بعد تضارب رؤية هلال شهر شوال في عدد من البلدان الإسلامية.

وتابع “مليكي” أن مركز برج الساعة فريد من نوعه، وفيه أدقّ مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، بما يثبت أن المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي بموضوع الوقت والمواقيت، لافتاً إلى أن المركز ضمن 14 مرصداً.

وأشار ياسين مليكي إلى أن المركز سيسهم مع العالم ككل من وكالات الفضاء العالمية مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، وأول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة.