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أول صورة لمنفذ «مذبحة المسجدين» في نيوزيلندا

أول صورة لمنفذ «مذبحة المسجدين» في نيوزيلندا
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تواصل – وكالات:

تداولت وسائل إعلام دولية لأول مرة صوراً تظهر وجه برينتون تارانت، منفذ مذبحة مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا، التي راح ضحيتها أكثر من 51 مصلياً، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة قراراً بالسماح لوسائل الإعلام بنشر صوره.

وجاء قرار رئيس المحكمة النيوزيلندية العليا برفع الحظر عن نشر صور المتهم بتنفيذ هجوم المسجدين، لضرورة الشفافية وحتى يتسنى لشهود العيان التعرف على المتهم استناداً إلى تجربتهم الشخصية لا الصور الصحفية؛ وفقاً لمختصين قانونيين.

وكان 51 مصلياً قُتلوا وأصيب عدد آخر؛ جراء هجوم مسلح استهدف مسجدين نفذه تارانت أثناء صلاة الجمعة في منتصف مارس الماضي، وذلك بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

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