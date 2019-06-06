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«الحج والعمرة» تعاقب الشركات المتهاونة في التزاماتها تجاه المعتمرين

«الحج والعمرة» تعاقب الشركات المتهاونة في التزاماتها تجاه المعتمرين
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر أن وزارة الحج والعمرة فرضت غرامات على شركات ومؤسسات العمرة التي تهاونت في الوفاء بالتزاماتها تجاه المعتمرين.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن الغرامة المفروضة قدرت بـ 25% من إجمالي فاتورة الخدمات المقدمة للمعتمرين، التي تتمثل في السكن والنقل وغيرهما.

وأشارت إلى أن الوزارة أقرّت تحميل الشركات والمؤسسات المتهاونة مبلغ 100 ريال عن كل معتمر نظير الخدمات الأرضية، وتقديم فاتورة التكلفة للشركة أو المؤسسة وإمهالها 7 أيام لسداد الفواتير.

وأضافت المصادر أنه في حال امتناع المؤسسات عن السداد فسيتم تسييل الضمان المالي الخاص بها لدى الوزارة لتسديد القيمة؛ وفق اللائحة التنفيذية للمعتمرين.

وبيّنت أن وزارة الحج والعمرة اعتمدت تحالفاً مكوناً من 7 شركات ومؤسسات عمرة مرخصة، لتقديم الخدمات للمعتمرين الذين لم تلتزم شركاتهم في الوفاء بالخدمات تجاههم.

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